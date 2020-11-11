İngiltere ile Arjantin’in savaştığı Falkland Adaları 38 yıl sonra mayınlardan arındırıldı

“Mayınlarından kurtulma sorumluluğumuz kendi topraklarımızla sınırlı değil”

İngiltere’nin Falkland Adaları’ndan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, adaları mayınlardan temizleyip güvenli hale getirmek için her gün hayatlarını riske atan ekipten övgüyle söz etti. Bakan açıklamasında, “Dünyadaki ölümcül kara mayınlarından kurtulma yükümlülüğümüz kendi topraklarımızla sınırlı kalmayacak. Sivilleri korumak için dünya genelindeki mayın temizleme projelerine 36 milyon sterlinlik fon ayrıldı.” dedi. İngiltere tarafından Afrika, Orta Doğu ve Asya’daki mayın temizleme çalışmalarına aktarılan toplam meblağın 124 milyon sterline ulaşması hedefleniyor.

Britanya topraklarının tamamı mayınlardan arınmış olacak

14 Kasım’da son mayının da patlatılmasıyla ülke mayın dönemini tamamen kapatmış olacak. Kutlamalar kapsamında mayınlardan temizlenen sahillerde futbol ve kriket maçları düzenlenecek.

17 Kasım’da hükümet binasında yapılacak resmi törende ise mayın imha ekibine Bakan Morton imzalı şükran belgeleri takdim edilecek.