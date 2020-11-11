İngiltere ile Arjantin’in savaştığı Falkland Adaları 38 yıl sonra mayınlardan arındırıldı
Falkland Adaları, savaştan yaklaşık 40 yıl sonra mayınlardan temizlendi. Açıklamayı yapan, İngiltere Dışişleri Bakanlığı, adalardaki mayın tarlalarının biri hariç tamamının patlayıcılardan arındırıldığını duyurdu.
Son mayın 14 Kasım’daki kutlamalar kapsamında temizlenecek.
Arjantin, 1982’de Britanya Denizaşırı Toprakları’nın parçası olan Falkland Adaları’nı işgal etmiş, 74 gün süren Falklan Savaşı’nın ardından İngiliz birlikler kontrolü geri almıştı. Savaş sırasında Arjantin’in 400 kilometre açıklarındaki adalara binlerce anti personel mayın döşenmişti.
Anti-personel mayınlarının kullanılması, stoklanması, üretilmesi ve transferinin yasaklanması ve imhasını içeren Ottawa Antlaşması kapsamında, 2009’da başlatılan mayınların temizleme çalışmaları Zimbabve’den gelen ekiple yürütüldü. Çalışmalar planlanan tarihten 3 yıl erken tamamlandı.
“Mayınlarından kurtulma sorumluluğumuz kendi topraklarımızla sınırlı değil”
İngiltere’nin Falkland Adaları’ndan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, adaları mayınlardan temizleyip güvenli hale getirmek için her gün hayatlarını riske atan ekipten övgüyle söz etti. Bakan açıklamasında, “Dünyadaki ölümcül kara mayınlarından kurtulma yükümlülüğümüz kendi topraklarımızla sınırlı kalmayacak. Sivilleri korumak için dünya genelindeki mayın temizleme projelerine 36 milyon sterlinlik fon ayrıldı.” dedi. İngiltere tarafından Afrika, Orta Doğu ve Asya’daki mayın temizleme çalışmalarına aktarılan toplam meblağın 124 milyon sterline ulaşması hedefleniyor.
Britanya topraklarının tamamı mayınlardan arınmış olacak
14 Kasım’da son mayının da patlatılmasıyla ülke mayın dönemini tamamen kapatmış olacak. Kutlamalar kapsamında mayınlardan temizlenen sahillerde futbol ve kriket maçları düzenlenecek.
17 Kasım’da hükümet binasında yapılacak resmi törende ise mayın imha ekibine Bakan Morton imzalı şükran belgeleri takdim edilecek.