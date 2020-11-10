Seri katillere hayranlık duyan çiftin işlediği korkunç cinayet ortaya çıktı

Seri katillere hayranlık duyan Britanyalı çift, işledikleri korkunç cinayetin ortaya çıkmasının ardından çıkarıldıkları mahkemede suçlu bulundu. Çiftin bir kadını öldürüp bedenini parçalara ayırdığı ve parçaları çöp poşetlerinde sakladığı ortaya çıktı.

Daily Star’ın aktardığına göre 42 yaşındaki maktul, 25 yaşındaki korku filmi tutkunu Nathan Maynard-Ellis ve onun 30 yaşındaki erkek arkadaşı David Leesley’in evinde katledildi.

Zanlılar, Julia Rawson isimli kadını oklavayla döverek öldürdükten sonra kadının bedenini demir testereyle 12 parçaya ayırdı ve çöp torbalarına doldurdu. Bunun ardından torbaları farklı bölgelere attı ve kurbanın giysilerini yakarak imha etmeye çalıştı.

Kan donduran cinayet, Maynard-Ellis’in, kadını erkek arkadaşıyla yaşadığı daireye götürdüğü gece bir barda maktulle sohbet ederken güvenlik kameralarına yakalanmasıyla ortaya çıktı.

Jüri üyeleri, Birleşik Krallık’ın West Midlands bölgesinde bulunan evin, “korku dairesi” olarak adlandırıldığını ifade etti.

Suç mahalinde çekilen fotoğraflarda ürpertici romanlar, elinde bıçak tutan bir Chucky bebeği ve Maynard-Ellis’in korku filmi karakterlerinden esinlenrek yaptığı kanlı yüz maskeleri görüldü.

Ayrıca pense, matkap ve balta gibi aletlerle birlikte plastik bebek kafaları ve ellerle dolu bir tezgah da dikkat çekti.

İncelemeler sonucunda Maynard-Ellis’in seri katillerle ilgili gazete kupürleri ve kitaplarla birlikte baş kesme ve nekrofili konularını işleyen korku filmlerini biriktirdiği ortaya çıktı.

9 Kasım Pazartesi günü görülen duruşmada çift, cinayetten, delil karartmaktan, cesedi imha etme girişiminden ve adaleti yanıltmaktan suçlu bulundu.

Coventry Crown Mahkemesinde görülen ve dört hafta süren duruşmaların ardından çift, henüz belirlenmeyen bir tarihte mahkum edilmek üzere tutuklandı.