İngiltere, Myanmarlı yetkililere azınlık bölgelerinde “özgür ve adil” seçim çağrısı yaptı

İngiltere’nin Asya’dan Sorumlu Devlet Bakanı Nigel Adams, Myanmar’daki seçimlerde azınlıkların bulunduğu bölgelerde seçime katılımın engellendiğini belirtilerek, Myanmarlı yetkililere bu bölgelerde ilk fırsatta “özgür ve adil seçimlerin” yapılmasını sağlama çağrısında bulundu.

İngiltere’nin Asya’dan Sorumlu Devlet Bakanı Nigel Adams, Myanmar’daki seçimlerde azınlıkların bulunduğu bölgelerde seçime katılımın engellendiğini belirtilerek, Myanmarlı yetkililere bu bölgelerde ilk fırsatta “özgür ve adil seçimlerin” yapılmasını sağlama çağrısında bulundu.

Nigel Adams yaptığı yazılı açıklamada, seçimlerin Myanmar’ın demokrasi yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olduğunu kaydetti.

“Myanmar’dakilerin zor kazandıkları oy verme haklarını kullanabildiklerini ve demokrasi taleplerinde kararlı olduklarını gördüğümüz için mutluyuz.” ifadesini kullanan Adams, İngiltere’nin yeni hükümet ve Myanmarlı sivil toplumla birlikte çalışacağını aktardı.

Adams, Arakanlı Müslümanların ve ülkedeki diğer azınlıkların seçme ve seçilme haklarından mahrum bırakıldığını ve bunun için büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını vurguladı.

Çatışma bölgelerindeki seçimlerin gerekçesiz ve şeffaflık olmadan iptal edildiğine dikkati çeken Adams, “Ülkedeki herkesin Myanmar’ın siyasi sürecine tam katılımını sağlamak için vatandaşlık kanununu değiştirmek hayati önem taşıyor. Myanmarlı yetkilileri seçimleri iptal ettikleri bölgelerde ilk fırsatta özgür ve adil seçimlerin yapılmasını sağlamaya çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Adams, Arakan ordusu tarafından kaçırılan parlamento adaylarının da derhal serbest bırakılması gerektiğinin altını çizdi.

Myanmar’da ikinci demokratik seçimler

Myanmar’da uzun süren askeri yönetimin ardından ikinci demokratik seçimler için halk dün sandık başına gitti.

Ülkede 90’ın üzerinde siyasi parti seçim yarışına katılıyor. Oyların çoğunluğunu, 75 yaşındaki Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii’nin liderliğindeki Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisi (NLD) ve ordunun desteklediği Dayanışma ve Kalkınma Birliği Partisinin (USDP) alması bekleniyor.

İki meclisli parlamenter sistemle yönetilen Myanmar’ın Senatosu 224, Temsilciler Meclisi 440 üyeden oluşuyor.

56 senatör ve 110 milletvekilinin ordu tarafından atandığı ülkede her iki meclisten toplam 322 sandalye elde eden parti, hükümet kuracak çoğunluğu sağlıyor.

Ülkenin devlet başkanı, genel seçimlerin ardından Senato ve Mecliste yapılan oylama ile belirleniyor.