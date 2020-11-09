Croydon’da bıçaklanmalarla bağlantılı olarak 15 Yaşında bir Çocuk tutuklandı

Polisler, 15 yaşındaki bir çocuğu, Croydon’da okula yürürken genç kızların şiddetli bir şekilde saldırıya uğradığı iki bağlantılı olay ile bağlantılı olarak iki kez ( Grievous Bodily Harm )GBH ( Ağır Bedensel Zarar ) şüphesiyle tutukladı.

Genç, 8 Kasım Pazar günü erken saatlerde bir konut adresinde tutuklandı ve şu anda Londra’nın güneyinde bir polis karakolunda gözaltında.

Polis, 6 Kasım Cuma günü saat 08: 23’te Croydon’daki St Paul’s Road’a, yaralı bir kızla ilgili ihbarlar için çağrıldı.

Polis ve Londra Ambulans Servisi olay yerine geldi. Olay yerinde 15 yaşındaki bir kıza bir yabancı tarafından yaklaşılmış ve kolundan bıçaklanmıştı. Durumunun hayati tehlike içermediği için hastaneye kaldırılmadan önce olay yerinde tedavi edildi.

Mağdurlar hem ayrı okullara gidiyor hem de bu aşamada birbirlerini tanıdıkları düşünülmüyor.

Olaylara tanık olan veya bilgi sahibi olan herkes 101 numaralı telefondan polisi aramalı veya CAD 1294 / 06NOV ile @ MetCC’ye Tweet göndermelidir.

İsimsiz kalmak için lütfen 0800 555 111 numaralı telefondan Crimestoppers ile iletişime geçin veya crimestoppers_uk.org adresini ziyaret edin.