İngiltere bugün 156 ölüm ve 20.572 vaka daha bildirdi.

İngiltere’de toplam 1 milyondan fazla virüs vakası oldu.

Resmi rakamlara göre, dünkü 413 rakamına kıyasla İngiltere’de koronavirüs pozitif test edildikten sonra 156 kişi daha öldü.

Hükümet verileri ayrıca COVID-19 testi pozitif çıktığı bildirilen kişilerin sayısının 20.572 arttığını gösteriyor.

Bu, dünkü 24.957 artışa göre bir düşüş.

İngiltere toplam 1 milyon vakayı aştı – başka bir 18.293 olumlu sonuçla toplamı 1.015.672’ye çıkardı.

Birleşik Krallık, 31 Ekim’de bir bütün olarak milyonuncu vakasını kaydetti.

Birleşik Krallık genelinde toplam ölüm sayısı 49.044 ve vaka 1.192.013’tür.

İngiltere’de Pazar günü pozitif bir testten sonraki 28 gün içinde toplam 127 ölüm eklendi ve toplamı 43.191’e yükseldi.

Kuzey İrlanda’da, toplam 42.917 olan 420 vaka daha kaydedildi. Oradaki geçiş ücretini 781’e çıkarmak için yedi ölüm eklendi.

İskoçya, önceki gün 39’a kıyasla sadece üç ölüm ekledi ve şimdi olumlu bir sonucun ardından dört hafta içinde 3.039 ölüm gördü.

İskoçya’da yeni toplam 73.443 vaka olmak üzere 1.115 vaka daha kaydedildi.

Ve Galler, toplam 59.981 vakaya 744 vaka ekledi ve toplamda 2.033 olmak üzere 19 ölüm daha gördü.

Anma günü bugün sosyal mesafeli ve katılımı azaldı.

Londra’nın merkezindeki Whitehall’daki Cenotaph’ta sadece 150 askeri personel getirildi. Bu anma töreni normalde 1.000’den fazla asker ile kutlanıyordu.

Yaklaşık 10.000 eski asker ve kadından oluşan normal kalabalığa kıyasla sadece 26 gazi vardı.

Geçen hafta Liverpool’da bir kitle testi denemesi başlatıldı – yaklaşık yarım milyon kişiye test teklif edildi.

Plan silahlı kuvvetler tarafından desteklendi – yaklaşık 2.000 asker NHS’ye yardım etti.