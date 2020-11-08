Kraliçe Elizabeth ilk kez halk içinde maskeli görüntülendi

1 hour önce
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Kraliçe 2. Elizabeth, ‘Meçhul Asker’i 100’üncü yılında anmak için Westminister Abbey Katedrali’ni ziyaret etti. Kraliçe ziyareti sırasında, ülkenin corona virüs önlemlerine uygun olarak maske taktı.

İsimsiz bir İngiliz askerinin cesedi Kuzey Fransa’dan getirildi ve Birinci Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden ancak ölüm yerleri bilinmeyen veya kimlikleri belirlenmeyen herkesi temsil etmek üzere 11 Kasım 1920’de Ateşkes Günü’nde Westminister Abbey’de defnedildi.

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