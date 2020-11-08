Kraliçe Elizabeth ilk kez halk içinde maskeli görüntülendi

Kraliçe 2. Elizabeth, Westminister Abbey Katedrali’nde küçük özel bir törenle ‘Meçhul Asker’i 100’üncü yılında andı. Kraliçenin katedrali ziyareti sırasında ülkenin corona virüs önlemlerine uygun olarak maske taktığı görüldü. Siyah giyinen ve buna uygun olarak siyah maske takan 94 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth, mezara orkide ve mersin buket koydu.

Lady Elizabeth Bowes-Lyon’un, 1915’te Birinci Dünya Savaşı sırasında Loos Savaşı’nda öldürülen kardeşi Fergus anısına çiçeklerini bırakmak için durakladığı ve böylelikle kraliyet gelinlerinin buketlerini ‘Meçhul Asker’in mezarına göndermeleri geleneğinin, Kraliçe Elizabeth’in annesi Lady Elizabeth Bowes-Lyon tarafından 1923’te Kral George VI ile olan evliliğinde başlatıldığı ifade edildi.