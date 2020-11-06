İngiliz bilim adamları açıkladı: Kötü beslenme çocuklar 20cm kısalıyor

Dünyaca ünlü haftalık tıp dergisi Lancet tarafından yayınlanan tıbbi analiz sonuçlarında, kötü beslenmenin çocuklarda 20 cm’e kadar boy kısalığına neden olduğunu ortaya koydu.

Haftalık tıp dergisi Lancet dengeli beslenmenin önemine ilişkin tıbbi analiz raporu yayınladı. Araştırmayı yürüten İngiliz bilimadamları, 1985 ile 2019 yılları arasında 5 ila 19 yaşları arasındaki 65 milyondan fazla çocuk ve ergenin beslenme alışkanlıklarını analiz etti. Araştırmacılar, tüm dünyadaki çocukların boy ve kilosundaki değişikliklerinin mevcut beslenme kalitesini yansıtabileceğini açıkladı. Çalışma sonucuna göre kötü beslenen çocuklar daha kısa boyu kalıyor.

BESLENME GENETİKTEN DAHA ÖNEMLİ

Genetiğin her bir çocuğun boyunda ve kilosunda önemli bir rol oynadığını kabul eden araştırmacılar, tüm nüfusun sağlığı söz konusu olduğunda beslenme ve çevre faktörlerinin daha önemli olduğu sonucuna ulaştı. Diğer yandan küresel beslenme politikalarının ezici bir şekilde beş yaş altı çocuklara odaklandığı, ancak yapılan çalışmanın daha büyük çocukların büyüme modellerine daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini gösterdi.

OKULLARDA VERİLEN ÜCRETSİZ GIDANIN ÖNEMİ

Baş araştırmacılardan biri olan Imperial College London’dan Dr Andrea Rodriguez Martinez, çocukluk ve ergenlik dönemindeki sağlıklı kilonun insanların refahı için ömür boyu faydaları olduğunu belirterek “Bulgularımız, besleyici gıdaların bulunabilirliğini artıran ve maliyetini azaltan politikaları motive etmelidir, çünkü bu, çocukların boylarına göre fazla kilo almadan daha uzun boylu olmalarına yardımcı olacaktır” dedi.

EN UZUN BOYLU ÇOCUKLAR HOLLANDA VE KARADAĞ’DA

2019’da kuzeybatı ve orta Avrupa’daki çocukların ve gençlerin (örneğin Hollanda ve Karadağ) dünyanın en uzun boylu olduğunu tespit etti. Diğer yandan en kısa boylu çocukların ise Güney ve Güneydoğu Asya, Latin Amerika ve Doğu Afrika’da yaşadığı sonucuna ulaştı.