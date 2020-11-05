Yüzlerce öğrenciye Covid-19 ihlalleri nedeniyle uyarı ve disiplin cezası

Üniversiteler, Covid-19 kısıtlamalarının ihlali için yüzlerce uyarı yayınladı ve yurtlardaki büyük partileri defalarca iptal etti.

Öğrenciler, sağlanan konaklama birimlerinde kaldıkları süre boyunca 200 kişiye kadar toplantı yapmak gibi ihlallerden dolayı cezalandırıldı. Yeni rakamlara göre, Liverpool Üniversitesi’nde koronavirüs düzenlemelerinin ihlali için 185 gayri resmi uyarı yapıldı. Büyük toplantılar ve hane halkı karışımı için 102, yüz maskesi takmadaki başarısızlıklar için 42, evlerinin dışında misafir veya ziyaretçilere sahip olan öğrenciler için 38 ve kendi kendine izolasyon kurallarını çiğnemek için üçünü içeriyordu.

Açıklanan bilgilere göre bu sayının 75’i disiplin cezasıyla sonuçlandı.

Coventry Üniversitesi ayrıca güvenlik personelinin sekiz ayrı olayda toplantıları bölmek zorunda kaldığını gösteren veriler yayınladı.

Her durumda, toplantılar yurtlarda yapıldı ve dokuz ila 50 kişiden oluşuyordu. Üniversitenin ‘koruma servisi’, 9 Eylül – 5 Ekim tarihleri arasında sahibi olduğu konaklama yerindeki çağrılara katıldı ve grupları dağıttı. Yanıtta yer almayan başka bir ihlalde, yaklaşık 200 Coventry öğrencisi özel olarak işletilen bir salondaki toplandı.

Eğlenceler, 29 Eylül’deki parti sırasında ortak bir odada çalınan şarkı esnasında masaya atlarken filme alındı. Üniversite, bu ayın başlarında, belirsiz sayıda öğrenciye karşı disiplin cezası başlattığını ancak verileri gerekçe göstererek daha fazla ayrıntı yayınlamadığını söyledi.