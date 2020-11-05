İngiltere’de koronavirüs kısıtlamaları yürürlüğe girdi

İngiltere, 2 Aralık’a kadar sürecek karantina kapsamında temel ürünlerin satıldığı marketler ve eczaneler hariç tüm işletmeler kapatılırken, sokağa çıkışlar sınırlandırılıyor.

İngiliz Parlamentosu koronavirüsle (Covid-19) mücadele için hükümetin aldığı karantina kararını onayladı. İngiltere’de Avam Kamarasında yapılan oylamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için hükümetin aldığı karantina düzenlemesi, 38’e karşı 516 oyla kabul edildi. Karar göre, İngiltere, bu geceden itibaren 2 Aralık’a kadar karantinaya giriyor.

YENİ KISITLAMALARDA NELER YER ALIYOR?

Alınan önlemlerle sosyal hayat asgariye çekilerek, enfeksiyon zincirinin kırılması amaçlanıyor. Buna göre, halktan egzersiz yapmak veya işe, okula ya da alışverişe gitmek gibi faaliyetler dışında evden çıkmamaları istendi. Böylelikle, farklı hanelerden insanlarla ev ortamında bir araya gelinemeyecek. Yürüyüş gibi aktiviteler ise ancak farklı haneden bir kişi ile yapılabilecek. Restoran ve kafeler kapatılacak ancak paket servis yapmalarına izin verilecek. Alınan önlemlerin Noel dönemi öncesinde ülkenin sağlık sistemi üzerindeki baskıyı hafifletmesi amaçlanıyor. Öte yandan, bahar aylarındaki birinci dalgada alınan önlemlerin aksine bu defa okullar ve üniversitelerin açık kalacağı ifade edildi.