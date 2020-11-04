John Lewis1.500 kişiyi daha işten çıkardı

John Lewis Ortaklığı (JLP), koronavirüs krizi satışları etkilemeye devam ederken nakit tasarrufu yapmak için merkez ofis işlevlerini sarsarak 1.500 işçiyi daha işten çıkartıyor

Birçok Çalışanı olan John Lewis, bu yıl sekiz düşük performans gösteren John Lewis mağazasının ve dört Waitrose süpermarket’ini kapatımıştı ve 1.390 kişiyi işten çıkarmak zorunda kalmıştı.

İşten çıkarmalardan etkilenen personel, bu sabah yöneticileriyle yapılan görüşmelerde bilgilendirildi.

JLP, “pazar lideri” yedekliliğe ek olarak, en az iki yıllık hizmete sahip olanların yeniden eğitim amacıyla 3.000 sterline kadar güvence sağlayacağını söyledi.

Şirket, fiziksel mağazalara maruz kalan rakiplerle birlikte, ekonomide iş kayıpları hızlandıkça alışveriş yapanların bütçelerini de test eden bir krizde John Lewis’in ulusal karantina ile zorlanan kapanmalarından zarar gördü.

Altı aylık 635 milyon sterlinlik bir zarar kaydetmesine rağmen, işletme, mağaza ve çevrimiçi hizmetleri desteklemek için 1 milyar sterlin enjekte ediyor – 1953’ten bu yana ilk kez gelecek yıl bir ortaklık bonusu ödememe kararının da desteğiyle kararlar alındı.