İkinci Ulusal karantina’dan önce İngiltere’den kaçarken Heathrow’da uzun kuyruklar oluştu

Ulusal karantina kararın’dan önceki son günde Heathrow’dan uçmak için uzun kuyruklar oluştu.

Koronavirüs enfeksiyon oranlarının düşürülmesine yardımcı olmak için yarından itibaren tatil amaçlı İngiltere dışına uluslararası uçuşlar yasaklanacak.

Ancak bu sabah çekilen fotoğraflar, havaalanının 5. Terminalinde uzun kuyruklar olduğunu gösteriyor.

5 Kasım’dan 2 Aralık’a kadar, Birleşik Krallık’ta herhangi bir yerde yabancı tatillere ve gecelemelere izin verilmeyecektir.

Tatillerden dönen kişilerin yine de İngiltere’ye seyahat etmelerine izin verilecek, ancak karantinaya alınmaları gerekebilir ve mevcut kısıtlamaları kontrol etmeleri gerekebilir.

Hükümetin web sitesinde şöyle yazıyor: ‘Birincil konutların dışında geceleme ve tatillere izin verilmeyecek.

Bu, yurtdışındaki ve Birleşik Krallık’taki tatilleri içerir.

“Aynı zamanda, ikinci bir evde, bir eviniz varsa veya birlikte yaşamadığınız veya bir destek balonunda bulunmadığınız biriyle kalamayacağınız anlamına da gelir.

Örneğin iş amacıyla evden uzak durmanız gerektiğinde (ikinci bir ev dahil) belirli istisnalar vardır, ancak bu, iş, eğitim veya yasal olarak izin verilen diğer nedenler dışında insanların yurtdışına veya Birleşik Krallık içinde seyahat edemeyeceği anlamına gelir. ‘

Halihazırda yurtdışında bulunan İngiliz vatandaşlarının hemen ülkelerine dönmeleri gerekmemektedir, ancak dönüş düzenlemeleri konusunda havayolu şirketlerine danışmaları tavsiye edilir.