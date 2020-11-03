El dezenfektanı kullanıp çakmak çakınca…

İngiltere’nin Newcastle şehrinde taksicilik yapan Brian Hutchinson, müşterisini bıraktıktan sonra ellerini dezenfektanla bir güzel yıkadı.

42 yaşındaki taksici, bu sırada arka koltukta unutulmuş bir çakmak olduğunu gördü. Çalışıyor mu diye yakınca da bir anda alevler içinde kaldı. Çakmağı çakınca bir anda ateş topu oluştuğunu ifade eden taksici, “Cehennem gibiydi. Kendimi dışarı zor attım” diye konuştu. Hutchinson’un elleriyle birlikte kafası ve bacaklarında da ileri derecede yanıklar oluştu. İki çocuk babası taksiciye cilt nakli yapılacak.