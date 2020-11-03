TUI, 5 Kasım’dan itibaren İngiltere ve Galler’den tüm uçuşları iptal ediyor

TUI UK, 5 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında seyahat yasağı yürürlüğe girmesiyle beraber İngiltere ve Galler’den uçuş ve turlara ara vereceğini, İskoçya hariç,İngiltere ve Galler’den tüm uçuşları iptal edeceğini açıkladı.

TUI İngiltere ve İrlanda Genel Müdürü Andrew Flintham: “Hükümetin ikinci bir ulusal karantina uygulamaya yönelik son kararı, neredeyse sekiz aydır devam eden belirsizlikten sonra zaten diz çökmüş olan seyahat endüstrisi için yeni bir başka darbe oldu. Ancak halkımızın sağlığını düşünerek 5 Kasım’dan 2 Aralık’a kadar İngiltere ve Galler’den müşterilerimizi tatile götüremeyeceğiz“ dedi.

Bu arada Marella Cruises de 16 Aralık 2020’ye kadar olan operasyonlarını durduruyor.

TUI Nehir Gezisi programının lansmanı da erteledi.

Uçuşları durdurduğunu açıklayan TUI, 5 Kasım’da satışa çıkarmayı planladığı TUI UK 2022 yaz tatilleri programı iki gün öne çekerek 3 Kasım Salı günü satışa çıkardı.