İngiltere’de terör tehdidi seviyesi yükseltildi

Bu seviyeye geçiş, saldırı ihtimalinin yüksek görüldüğü durumlarda uygulanıyor.

İçişleri Bakanı Priti Patel, hareketi “ihtiyati tedbir” olarak nitelendirdi ve “herhangi bir özel tehdide dayanmadığını” söyledi.

“Halk tetikte olmaya ve her türlü şüpheli eylemi polise bildirmeye devam etmelidir.”

Pazartesi gecesi Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen saldırıda dört kişi hayatını kaybetti.

Geçen hafta Fransa’nın Nice kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda üç kişi hayatını kaybederken, geçen ay Paris’te öğretmen Samuel Paty öldürüldü.

İngiltere’nin tehdit düzeyini yükseltme kararı, Ortak Terörizm Analiz Merkezi (JTAC) tarafından alındı.