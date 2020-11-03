8,5 milyon sterlinlik Chelsea malikanesi ÇÖKTÜ..

Komşular, sabahın erken saatlerinde gök gürültüsü olduğunu düşündükleri şeyden ‘büyük gürültü’ duyduklarını bildirdi.

Ekipler siteyi güvenli hale getirmek için çevredeki mülkleri tahliye etti.

Olay yerinden alınan Fotoğraflar, iki orta teraslı evin çökme sırasında tamamen yıkıldığını gösteriyor.

Mega bodrum inşaat çalışmaları sırasında 8,5 milyon sterlin değerindeki Chelsea konağı çöktü.

Komşular, orta teraslı ev tamamen yıkılırken gecenin ortasında gök gürültüsü kadar yüksek bir gürültü duyduklarını bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin binaların güvenliğini sağlamak için gece boyunca çalıştığı Londra Durham Place’de bu sabah acil servisler hala olay yerindeydi.

Mahalle, Roman Abramovich, Amanda Eliyash ve Mick Jagger gibi süper zengin iş adamlarına ve ünlülere ev sahipliği yapmıştır.

Londra İtfaiyesi, çevredeki binalardan en az 40 kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Komşu;İşçiler haftalardır bodrum katını kazıyorlar. O sırada mülkte kimsenin olduğunu sanmıyorum ama düzeltmek çok pahalı olacak.

Çatı içe doğru çöktü ve içini tamamen yerle bir etti.

Bir diğeri, ‘büyük bir çarpışma’ duyduklarını ve yandaki binanın çöktüğünü görmek için evlerinden koştuklarını söyledi.

Boş olduğunu biliyorduk ama polisi aradık. Çok sayıda polis ve ambulans geldi ama yaralanan olmadı.

Tapu sicil belgeleri, mülkün mülkiyetinin Britanya Virjin Adaları’nda kurulmuş olan Seabrook Properties Limited’e ait olduğunu göstermektedir.

Alt zemin kat ve yukarıdaki terastaki çalışmalar için geçen yıl onaylanan planlama başvurusu kabul edilmişti.

Ayrıca, üst katta teraslı alt zemin kata arka uzantıdan da söz edildi.

Yaklaşık 40 kişi komşu mülklerden tahliye edildi ve Büyükşehir Polis Teşkilatı tarafından önlem olarak 25 metrelik bir kordon yerleştirildi.

Olay yerinde bulunan İstasyon Komutanı Jason Jones, ‘Binanın çatıdan zemin seviyesine kadar tamamen çökmesi oldu.

İtfaiye; Olay yerini güvenli hale getirmek için çalıştı ve drone ekibi ile bir arama yaptı.

Polis arama köpeği de binanın dış araması yaptı ve bu aşamada herhangi bir yaralanma raporu yok. Yıkıldığı sırada binanın içinde kimsenin olmadığı düşünülüyor.

“Olay’ın gerçekleştiği sokak bugün kapalı kalacak.”

Metropolitan Polisi yaptığı açıklamada şunları doğruladı: ‘Durham Place, SW3’te bir binanın çöktüğü raporlarına 2 Kasım Pazartesi günü 23: 25’te polis çağrıldı.

Komşu mülklerde oturanlar önlem olarak tahliye edildi.

Bu aşamada, bildirilen herhangi bir yaralanma yoktur ve binanın içinde kimsenin olmadığı düşünülmektedir.

Chelsea İtfaiye İstasyonu’ndan bir itfaiye aracı ve Battersea, Sutton ve Croydon itfaiye istasyonlarından üç itfaiye birimi olay yerindeydi.