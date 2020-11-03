De La Rue İngiltere’ye 3 yıl daha para basacak

De La Rue İngiltere Merkez Bankası (BoE) için banknot yazdırmak konusundaki özel sözleşmeyi 2028 yılına kadar uzattı.490 milyon sterlinlik yeni İngiltere pasaportlarının basılması kontratını kaybetmesinin ardından firmanın kaybolan yatırımcı güveni yeni CEO Clive Vacger’in göreve gelmesinden bir yıl sonra banknot anlaşmasının üç yıl uzatılmasıyla tazelendi.

İngiltere’nin en eski halka açık şirketlerinden birisi olan De La Rue ile BoE arasındaki banknot anlaşması 2003 yılına kadar uzanıyor.

De La Rue şirketi Essex’teki Debden tesisinde dört yıl önce tanıttığı polimer banknotları üretmeye devam edecek.BoE Baş Veznedarı Sarah John cuma günü yapığı açıklamada,“2021 yılında 50 sterlinlik Alan Turing banknotlarının dağılımı polimer setlerimizi tamamlanacak. Sözleşmenin bugün uzatılacağını duyurmaktan çok mutluyuz. Bu anlaşma Debden tesisimizi banknot basımı için küresel bir mükemmeliyet merkezi olarak geliştirmeye devam etmemizi sağlayacaktır” ifadelerinde bulundu.

Virüs geçirmeyen banknot

Korona virüs salgınıyla birlikte nakitsiz bir topluma doğru büyük bir değişim gösteren İngiltere’de uzun vadede ne kadar banknota ihtiyaç duyulacağı belirsizliğini koruyor.

Ancak De La Rue daha önce yaptığı bir açıklamada banknotların daha temiz olduğunu ve geleneksel kağıt paralara göre virüs taşıma ihtimalinin daha düşük olduğunu açıklamıştı.

Vacher anlaşmaya ilişkin, “İngiltere Merkez Bankası ile olan sözleşmemizin 2028’e uzatılmasından memnunuz ve De La Rue’nun İngiltere’deki üretime olan bağlılığını vurguluyoruz” açıklamasında bulundu.

Şirketle devlet makamları birbirine girmişti

Şirket ile Birleşik Krallık Hükümeti arasındaki ilişkiler, 2018 yılında Brexit sonrası yeni pasaport sözleşmesini kaybetmesiyle gerilmişti.

Şirket patronları kararla ilgili olarak mahkeme kararıyla tehdit etmiş, ancak bu karar daha sonra düşürülmüş ve şirket pasaport bölümünü satmıştı.

İngiltere Ağır Dolandırıcılıklar Bürosu (SFO) da şirketin Güney Sudan’daki işletmeleri üzerinden dolandırıcılık suçlamasında bulunmuş ancak soruşturma sonucunda kovuşturmaya değer kanıt niteliğinde bilgiye rastlanmadığı belirtilerek dava düşürülmüştü.