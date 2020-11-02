Mortgage tatil kararı 6 ay daha uzatılacak

Aralarında Royal Bank of Scot­land (RBS), Lloyds ve TSB’nin de bulunduğu birçok banka, korona­virüs salgınından etkilenen müş­teriler için mortgage geri ödemelerini 6 ay daha askıya alacak.

Bankalar koronavirüse karşı mücadele kapsamında, müşterilerin hasta olması, kendilerini izole etmeleri gerekmesi veya bu nedenle maaş kesintilerine uğraması durumunda zor durumda kalmamaları için ön­lemler almaya çalışıyor.

Pandemiden maddi olarak etkilenen ev sahipleri için mortgage ödeme tatilleri uzatılıyor. Normal şartlarda bu yardım planın Cumartesi günü sonra erecekti. Henüz bir ipotek tatili geçirmemiş olan borçlular, borç verenlerinden geri ödemelerde altı aya kadar sürebilecek bir duraklama talep edebilirler. Ödemelerini ertelemiş olanlar, ipotek tatillerini altı ay sınırına kadar uzatabilirler. Bu dönemde, borçluların borçlu olduğu faiz yine de tahakkuk edecektir. Değişiklikler, İngiltere Perşembe günü ikinci bir koronavirüs kilitlenmesine girerken hükümet tarafından açıklanan yeni bir mali destek önlemleri paketinin bir parçasını oluşturuyor. Değişiklikler, 4 Kasım Perşembe günü geçerli olarak yeni sokağa çıkma sınırlamaları kapsamında hükümet tarafından açıklanan yeni bir mali destek önlemleri paketinin bir parçasını oluşturuyor.