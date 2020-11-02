İşte en merak edilenler.İngiltere ikinci kez kapatıldıktan sonra ne yapabilir ve yapamazsın?

Yeni tedbirler kapsamında insanların evlerini yalnızca belirli nedenlerle terk etmelerine izin verilecek.

İngiltere, koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak amacıyla Perşembe gününden itibaren ülke çapında daha sıkı kısıtlamalara tabi tutulacak.

Başbakan Boris Johnson, teyit edilen COVID-19 vakalarının Birleşik Krallık’ta bir milyonu aşmasının hemen ardından yeni önlemleri açıkladı.

Yeni kısıtlamalar başlangıçta 5 Kasım’da 12.01’den 2 Aralık’a kadar tüm İngiltere’ye uygulanacak ve daha sonra bunları yerel ve bölgesel bazda hafifletme planıyla birlikte.

Geçiş planı o zamana kadar kalacaktır.

Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler’in kendi kısıtlamaları vardır.

Evinizi yalnızca belirli nedenlerle terk edin – çocuk bakımı veya eğitim için, evden çalışamıyorsanız iş yerinize gidip çalışabilirsiniz, dışarıda egzersiz yapmak veya halka açık bir yeri ziyaret etmek için, tıbbi nedenler, yiyecek ve temel ihtiyaç malzemeleri satın almak, bakım sağlamak için savunmasız insanlar veya destek balonunuzdaki insanları ziyaret edebilirsiniz.

Çocuk bakımı ve diğer destekler dışında evlerin içinde farklı evlerin birbirine karışmaması gerekiyor

Başka bir kişi ile egzersiz yapmak veya halka açık bir yeri ziyaret etmek dışında, dışarıdaki hanelerin karışmaması gerekiyor.

Klinik olarak savunmasız ve 60 yaşın üzerindeki kişilerin sosyal ilişkileri sınırlamaları ve kuralları dikkatli bir şekilde takip etmeleri tavsiye edilir.

Tüm barlar, barlar ve restoranlar kapatılacak – paket servis ve teslimatlara izin verilirmekte, ancak paket servis alkolü yasaktır

Tüm gerekli olmayan perakende satışların kapatılması, ancak müşterilere teslimatlar ve internet’den satın alıp yerinden alabilirsiniz ( Click and Collect ) devam edebilir

Yiyecek dükkanları, süpermarketler, bahçe merkezleri ve temel mal ve hizmetleri sağlayan diğer bazı perakendeciler açık kalabilir

Çocuk bakımı ve destek grupları gibi bazı mekanların belirli muaf faaliyetlere açık kalmasına izin verilecektir.

Karşılıklı yardım, terapi veya başka herhangi bir destek sağlamak üzere organize edilen etkinlikler, yüz yüze teslimat için gerekli olan destek grupları, 15’e kadar katılımcıyla açık kalabilir. Örneğin, suç mağdurlarına destek, uyuşturucu ve alkol tedavisi gören kişiler, yeni ebeveynler ve vasiler, uzun süreli hastalıkları olan kişiler, cinsellikleri veya cinsiyetleriyle ilgili sorunlarla karşılaşan kişiler ve ölümden muzdarip olanlar.

İş haricinde Birleşik Krallık dışına uluslararası seyahat yasaklandı.

Özel veya toplu taşıma ile gerekli olmayan tüm seyahatlerden kaçının.

Birleşik Krallık’ta ve yurtdışında tatiller de dahil olmak üzere, evinizden uzakta gece kalma ve tatillere izin verilmez.

Buna, eğer sahipseniz, ikinci bir evde kalmak veya birlikte yaşamadığınız veya bir destek balonunda bulunmadığınız biriyle birlikte kalmak dahildir.

İş amaçlı evden dışarı çıkılmasına izin verilir

İnsanların evden çalışamayacakları iş yerleri açık kalmalıdır

Ebeveynler ayrılırsa çocukların evler arasında hareket etmesine izin verilir

Açık havada egzersiz ve rekreasyon teşvik edilir ve sınırsızdır – yalnızca eviniz / baloncuğunuzla, kendi başınıza veya farklı bir evden başka bir kişiyle (golf oynamaya izin verilmez)

Ebeveynleriyle birlikte olan okul çağının altındaki çocuklar, dışarıda buluşan iki kişi sınırına dahil edilmeyecektir – böylece bir ebeveyn, bebekleri veya küçük çocuklarıyla bir arkadaşını veya aile üyesini görebilir.

İnsanlar evlerinde olduğu sürece park banklarına oturabilir ve piknik yapabilir.

İstisnai durumlar dışında düğünlere ve partnerlik törenlerine izin verilmeyecektir.

İbadet yerlerindeki hizmetler yasaklandı, ancak özel ibadete izin verildi

Cenaze törenlerinin en fazla 30 kişiyle devam etmesine izin verildi, yalnızca yakın arkadaşların ve ailelerin katılmaları tavsiye edildi

Taş ayarları ve kül saçılması gibi bağlantılı törensel etkinlikler de 15 kişiye kadar devam edebilir.

İmalat ve inşaat devam edecek

Çocuk bakımı ortamları, okullar, kolejler ve üniversiteler açık kalacak

Üniversite öğrencileri, dönem boyunca kalıcı evleri ile öğrenci konaklama yerleri arasında gidip gelmemeli ve yalnızca Noel döneminin sonunda eve dönmelidir.

Oyun alanları açık kalacak

Normal şekilde devam etmek için tıbbi randevular

Veterinerler açık kalacak

Mahkemeler açık kalacak

İş merkezleri açık kalacak

Premier Lig dahil profesyonel sporlara izin verilir ancak amatör sporlara izin verilmez

Oteller ve pansiyonlar, iş için seyahat eden kişilere ve sınırlı diğer nedenlere açık kalacak

İskoçya, farklı kısıtlama seviyeleri altında farklı alanlara sahip beş aşamalı bir sisteme sahiptir.

Bakan Nicola Sturgeon tarafından “COVID için daha etkili tedaviler veya COVID’ye karşı bir aşı olmadan güvenle ulaşabileceğimiz normalliğe en yakın olan” olarak tanımlanan Seviye 0’dan başlar.

En şiddetli olanı, gerekli olmayan dükkanların kapanacağı ancak hükümetin imalat ve inşaat firmalarını açık tutmaya çalışacağı Seviye 4’tür.

Kuzey İrlanda, 16 Ekim’de başlayan dört haftalık bir devre kesici kapsamındadır.

Barlar ve restoranlar paket servisler ve teslimatlar dışında kapalıdır. Okullar iki hafta kapalı kaldı.

Perakende satış noktaları, bireysel eğitim için spor salonlarının yanı sıra açık kalır.

İnsanlara mümkünse evden çalışmaları gerektiği söylendi.

Galler, 9 Kasım’da sona erecek iki haftalık bir “yaygın önleme” sistemi altındadır.

İnsanlar evlerini ancak sınırlı nedenlerle terk edebilirler ve mümkünse evden çalışmaları gerekir.

Eğlence, konaklama ve turizm işletmeleri, toplum merkezleri, kütüphaneler ve geri dönüşüm merkezlerinin hepsi kapalıdır. İbadet yerleri cenazeler veya düğünler dışında kapalıdır.