İngiltere’de son 24 saatte 23 bin 254 yeni vaka

İngiltere’de son 24 saatte 23 bin 12 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 34 bin 914’e yükseldi.

İngiltere’de son 24 saatte 23 bin 12 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 34 bin 914’e yükseldi.

İngiltere’de Covid-19 vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 23 bin 254 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının ise 1 milyon 34 bin 914’e ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 162 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 46 bin 717’ye yükseldi.