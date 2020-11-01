İngiltere’de karantina öncesi halk tuvalet kağıdına akın etti

İngiltere’de 5 Kasım’da başlayacak olan karantina öncesi halk tuvalet kağıdı almak için marketlere akın etti.

İngiltere’de 5 Kasım’da başlayacak olan karantina öncesi halk tuvalet kağıdı almak için marketlere akın etti.

İngiltere’de 5 Kasım’da başlayacak olan karantina öncesi halk tuvalet kağıdı almak için marketlere akın etti. Manchester, Londra ve Southampton şehirlerinde yüzlerce kişinin soğuk havaya rağmen süpermarket önlerinde sıra beklediği görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.