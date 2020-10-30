Londra ‘iki hafta sonra 3. Kademe ile karantinaya girecek’

3 hours önce
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Boris Johnson ulusal bir devre kesici kilitlenmesi çağrılarına direnmeye devam ederse, Londra’nın haftalar içinde daha ciddi düzeydeki koronavirüs kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalması “kuvvetle muhtemel” olduğu belirtildi.

Londra belediye başkanı Sadiq Khan defalarca başbakanı Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Kurulu’nun verdiği tavsiyelere uymaya ve İngiltere genelinde zamanla sınırlı bir tecrit uygulamaya çağırdı.

Londra belediye sözcüsü Evening Standard’a şunları söyledi: “Eğer hükümet gerekli tedbirleri yerine getirmezse, büyük olasılıkla Katman 3 kısıtlamalarının önümüzdeki haftalarda Londra’ya getirilmesi ve daha sonra daha uzun bir kilitlemeye ihtiyaç duyulabilir.”

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