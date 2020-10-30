İngiltere’de son 24 saatte 23 bin 65 yeni koronavirüs vakası

29 Ekim Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, İngiltere’de son 24 saatte 23 bin 65 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İngiltere’de son 24 saatte 23 bin 65 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 965 bin 340’a yükseldi.

İngiltere’de son 24 saatte 23 bin 65 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 280 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 965 bin 340’a, toplam can kaybı ise 45 bin 955’e ulaştı.