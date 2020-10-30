Euromillions ikramiyesi Kazanan’nı £79.000.000’du Tahsil etti

Kimliği belirsiz kalan bilet sahibi,£ 79,3 milyon EuroMillions ikramiye talep etmek için öne çıktı.

Bu, 2020’nin bugüne kadarki en büyük İngiliz EuroMillions galibiyeti ve bu yıl sadece beşincisi. Kimliği belirsiz kalan bilet sahibinin, para ödenmeden önce doğrulama sürecinden geçmesi gerekecektir. Doğrulama başarılı olursa, ikramiye onlara Milli Piyango Zenginler Listesi’nde bir yer kazandıracaktır.

Kişi halka açılmaya karar vermedikçe, kazananın bireysel mi yoksa sendika mı olduğuna veya biletin nereden satın alındığına dair hiçbir bilgi olmayacak.

The National Lottery’de Kıdemli Kazananlar Danışmanı Camelot’tan Andy Carter şunları söyledi: “Şanslı bir bilet sahibinin bu muazzam ödülü şimdi almış olması harika bir haber.

‘Şimdi bu süreç boyunca bilet sahibini desteklemeye odaklanacağız.’ Salı gecesi çekilişte kazanan rakamlar 13, 15, 28, 32 ve 44 idi ve iki şanslı yıldız 3 ve 12 idi. Bugünün galibiyeti İngiltere’nin katılması anlamına gelebilir. En fazla EuroMillion ikramiyesine sahip olan Fransa, herhangi bir ülkeden kazanır. Şanslı bir oyuncunun geçen yıl Ekim ayında 170 milyon sterlin kazanmasının ardından geldi – ülkenin gelmiş geçmiş en büyük ikramiyesi. Ayrshire’daki Largs’den Colin ve Chris Weir, 2011’de 161 milyon sterlin kazanarak daha önce en büyük galibiyeti elde etmişlerdi.