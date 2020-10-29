Noel’de büyük aile toplantıları yasaklanabilir

Adalet bakanı, ikinci artışın Mart ayı sonuna kadar “önemli bir süre” sürmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Bakan, koronavirüs ikinci dalgasının Mart ayına kadar sürebileceği için İngiltere’de Noel’de büyük aile birleşmelerinin yasaklanabileceği konusunda uyardı.

Adalet Bakanı Robert Buckland, insanların yüksek sayıdaki COVID-19 vakalarının ve ölümlerinin devam ettiği “gerçekçi” olasılığa şimdiden hazırlanmaları gerektiğini, böylece normal bir bayram döneminin “başarılamayacağını” söyledi.

İngiltere’deki en yüksek kısıtlama grubu olan Seviye 3’e girmeye hazırlanan ve Birleşik Krallık’taki diğer 24.701 enfeksiyonu ve 310 ölümü takip eden daha fazla alan nedeniyle yorumları geliyor.

Bay Buckland, Noel’de hangi kuralların uygulanacağının temelini atmış gibi göründü ve “hepimiz bunun kış sezonu boyunca bizimle birlikte olacağına dair artan bir farkındalığa sahibiz” dedi.

İkinci koronavirüs ani yükselişinin “Mart ayı sonunda saatlerin tekrar ileri gitmesine kadar … hatırı sayılır bir süre devam edeceğini” söyledi.

“Hepimiz gerçekçi olmalıyız ki, bu eğilimlerin Aralık ayına kadar devam ettiğini görürsek, o zaman Noel’in belki de tam anlamıyla bu yıl hiçbirimiz için ulaşılamayacağı konusunda gerçekçi olmalıyız.

“Ve belki de şimdi bununla yüzleşmek, muhtemelen almamız gereken doğru yaklaşımdır.