‘TOPLUM KURTARILAMAYACAK’ Boris Johnson Milletvekillerini uyardı…

‘TOPLUM KURTARILAMAYACAK’ Boris Johnson, ölü sayısı uyarısına rağmen İngiltere’yi milletvekilleri, iş şefleri ve sağlık görevlileri tarafından ikinci bir Ulusal Kapanış çağrısı yapmamaya çağırdı.

Uyarı İngiltere’deki ikinci Covid-19 dalgasında ölü sayısının 85.000’e ulaşabileceği uyarısına rağmen geldi.Boris Johnson, İngiltere’yi başka bir tecrit altına sokmamaya çağırıldı.

Pret a Manger ve Itsu’nun kurucusu Julian Metcalfe, başka bir koronavirüs kilitlemesinin “imkansız” olacağını söyledi.

Manger şunları söyledi: “Çok yaşlı veya savunmasız insanların birkaç bin hayatını kurtarmak için bir daha yaparsak toplum iyileşmeyecek.

“Bu ülkenin gençleri önümüzdeki 20-30 yıl boyunca bunun bedelini ödeyecek. Olanlar korkunç.

“Fransa bunu sosyalist hükümeti ile yapıyor diye, yapmak zorunda olduğumuz anlamına gelmez.”

İngiliz Endüstrisi Konfederasyonu genel müdür yardımcısı Josh Hardie, “Üçüncü Kademe (kilitlenme) ülke çapında yaygınlaştırılırsa, şirketler ve bireyler üzerindeki potansiyel olarak yıkıcı etkiden saklanılmayacağını” söyledi.

Otel işletmecisi Sir Rocco Forte, virüsün yayılmasını durduracak herhangi bir kilitlenmenin “tam bir felaket” olacağını söyledi.

“Sektör zaten ölümün kapısında. Sanayi iflas eder ve Hükümeti iflas eder.”

Pimlico Tesisatçılar patronu Charlie Mullins, hükümetin işletmeleri dinlemeyi reddettiğini söyledi.

: “Başka bir ulusal tecrit yapmayı göze alamayız. Hükümet her şeyi yanlış anladı – virüsten saklanmaya devam edemeyiz, bununla çalışmanın bir yolunu bulmalıyız. Boris şişesini kaybetti ve hepsi aşırı tepki topladı. ”

Bu hafta 55 Tory milletvekili, Boris Johnson’a, katı Üçüncü Kademe kısıtlamaları altındaki alanlar için bir çıkış planı sağlamasını talep eden bir mektup yazdı.

Üst düzey bir Muhafazakar milletvekili, daha fazla işletme kapatılırsa ” herşeyimizi kaybedeceğini” söyledi.

Downing Street sözcüsü şunları söyledi: “Sorumlu bir hükümet olarak, makul en kötü durum senaryosu da dahil olmak üzere çok çeşitli senaryolar için hazırlanmaya devam ediyoruz.”

Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu uzmanları, tüm İngiltere’nin Aralık ortasına kadar Üçüncü Kademe tecrit altında olması gerektiğini öne sürmelerine rağmen, Kanıta Dayalı Tıp Merkezi direktörü Profesör Carl Heneghan bu fikri boşa çıkardı.

Profesör Heneghan, başka bir ulusal tecritin “inanılmaz derecede zararlı bir müdahale” olacağını söyledi.

“Kilitleme, NHS’yi korumak için son çare olmalıdır. Temel amaç NHS’yi korumaktı, o sırada testimiz yoktu ve herhangi bir tedavi veya Test ve İzleme yoktu, bu yüzden haklıydı . ”

KANSER UYARISI

Önde gelen kanser yardım kuruluşu Macmillan Cancer Support, kış aylarında kanser hizmetlerini kapatmanın binlerce hayata mal olabileceği konusunda uyardı.

Pandemi sırasında 50.000 kanser vakasının teşhis edilmediği ve NHS hizmetlerinin iyileşmesinin iki yıl sürebileceği konusunda uyardı.

CEO Lynda Thomas şunları söyledi: “Kanser tedavisi bir dönüm noktasında ve hizmetler bu kış kapatılamaz.

“Pandemi nedeniyle, ek 50.000 kişinin kanser teşhisini kaçırdığını ve diğerlerinin randevularının bir kez daha kesintiye uğradığını tahmin ediyoruz.

“Hayatta kalma şanslarını etkileyebilecek dayanılmaz ve benzeri görülmemiş gecikmelerle karşılaşmaları kesinlikle kabul edilemez.”

Bir uzman, hastanelerdeki koronavirüs hasta sayısının haftalar içinde 25.000’e ulaşabileceği konusunda uyardı.

Birleşik Krallık’taki çoğu bölgede vakalar artıyor ve enfeksiyonlar arttıkça birçok bölge Üçüncü Seviye kısıtlamalara zorlanıyor.

Hükümetin eski baş bilimsel danışmanı Profesör Sir Mark Walport, “çok fazla savunmasız insan” olduğu için ölü sayısının artmaya devam edeceğini iddia etti.

Birleşik Krallık’ta yaklaşık 917.000 virüs vakası görüldü ve aynı zamanda acil durumlar için bilimsel danışma kurulu (Sage) üyesi olan Sir Walport, “nispeten az sayıda insan” virüsü kaptığı için kartlarda daha fazla ölüm olabileceğini vurguladı.

BBC Radio 4’ün Today programında konuşan Prof Walport, Kasım ayı sonuna kadar 25.000 kişinin hastanede olduğunu düşünmenin “kesinlikle gerçekçi olmadığını” söyledi.