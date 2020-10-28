Londra’da £1,000 alınan daire şimdi £3.7 MİLYON değerinde

Hyde Park yakınındaki dört yatak odalı ev, 46 yıl önce satın alındığından bu yana yaklaşık 350.000 £ değerinde tadilattan geçti.

Marble Arch yakınlarındaki 1790 metrekarelik geniş daire, 1800’lerin başında inşa edilmiş, Gürcü teraslarından oluşan bir caddede yer almaktadır.

Dört yatak odası, üç banyo ve geniş bir mutfak-yemek odası uzantısı vardır.

İçeride, daire geniş ve havadardır, koridorlarda ve lobi alanlarında meşe döşeme tahtaları ile tamamlanmıştır.

Oturma odası ve yatak odalarında pelüş halılar, modern banyoları ise mermer kaplıdır.

Tam adını açıklamak istemeyen şu anki sahibi Colin, korkuluk, balkon ve ön cepheyi tamir eden bir inşaatçı ekibi ile şimdi yeniden inşa ediyor.

Colin şunları söyledi: “Evler inşa edildiğinde Great Cumberland Place çok prestijli bir adresti.

“Dunmore’un 8. Kontu olan Alexander Murray, karısıyla birlikte 1901’den itibaren dört yıl yaşarken, çok daha yakın zamanlarda Madonna ve Guy Ritchie’nin yolun aşağısında iki evi vardı.

‘GERÇEKTEN İLKEL’

“Ama savaşta gerçekten acı çekti ve ben orada beş arkadaşımla ilk yaşadığımda daire gerçekten ilkel bir yerdi.

“Bir gaz su ısıtıcısı ve bir elektrikli bar ısıtıcısı dışında ısıtma olmadan dondurucu soğuktu.”

Colin ilk taşındığında merkezi ısıtma yoktu, boya soyuluyordu ve minicik banyo için tek sıcak suyu biraz eski bir gazlı ısıtıcı sağlıyordu.

O ve arkadaşları 1974’te diğer 10 kişiyle birlikte kiralamaya başladı ve herkes çıkmak istedi.

Colin’e daha sonra annesinin parasını ödünç alarak yaptığı 1.000 sterlinlik kira kontratını devralma şansı teklif edildi.

1984 yılında, 74 yıllık bir kira kontratı satın almak için binadaki diğer dört daire sahibiyle birlikte katıldı.

O sırada ona 40.000 sterline mal oldu ve kira 35.000 sterlinlik bir maliyetle 125 yıllık bir kira sözleşmesine uzatıldı.

Yıllar boyunca mülk için çeşitli yasal ücretler ödemek zorunda kaldı ve bu da ona 150.000 sterlin geri döndü.

Mülk şu anda bir emlak şirketi tarafından 3,695 milyon sterlin veya haftada 1,450 sterlin kiralamak için piyasada.