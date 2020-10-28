İngiltere’de tarlanın ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin imdadına polis yetişti

3 hours önce
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İNGİLTERE’nin Milton Keynes şehrinde tarlanın ortasında cinsel ilişkiye girmek isteyen çift, beklemediği bir durumla karşılaştı.

İngiltere’de eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Fantezi yapmak isteyen çiftin başına gelenler duyanları şaşırttı.Milton Keynes şehrinde bir çift, arabalarını tarlaya çekip cinsel ilişkiye girdi. Çift, ilişkiye girdiği sırada araba çamura saplandı. Olay yerine gelen polis ekipleri arabanın ancak çekici ile çıkarılabileceğini söyleyince olay yerine çekici çağrıldı.Uzun uğraşlar sonucu araba çamura battığı yerden çıkarıldı.

Arabayı sıkıştığı yerden çıkaran çekici şirketinin yetkilisi, sosyal medyada hesabından sıkışan mavi arabanın fotoğrafını paylaşarak “Bu güne kadar, en komik yardım çağrısını” aldık dedi.

Araba sıkıştığı yerden çıkarılırken, olay yerine gelen arsa sahibi çiftçi, çifte büyük bir tepki gösterdi. Polis, ikiliye çiftçinin arsasını izinsiz kullandıkları gerekçesi ile £50 para cezası verdi.

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