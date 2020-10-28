İngiltere ile Ankara Anlaşması ne zaman sona eriyor?

3 hours önce
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İngiltere ile Ankara Anlaşması’nın ne zaman sona ereceği ile ilgili Londra Başkonsolosluğu’ndan açıklama geldi.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkması (AB) nedeniyle Türkiye’de son 20 yılda yaklaşık 30 bin kişinin faydalandığı Ankara Anlaşması sona eriyor.

Türkiye’nin Londra Başkonsolosluğu, Ankara Anlaşması’na başvuru süresinin 31 Aralık 2020’de sona ereceğini duyurdu.

Açıklamada “31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapacak vatandaşlarımız, Ankara Anlaşması’na bağlı vize kategorileri kapsamında değerlendirilmeye devam edecek, daimi oturum izni alana kadar aynı kurallara tabi olacaktır” denildi.

Ankara Anlaşması olarak bilinen Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) kapsamında vize alan Türkiye vatandaşları, 16 Mart 2018’e kadar dört yılı tamamladıktan sonra ücretsiz olarak süresiz oturum başvurusu yapabiliyordu.

Bu tarihte yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle süresiz oturum için süre beş yıla çıkarılmıştı. Ayrıca 2 bin 389 sterlin de başvuru ücreti getirilmişti.

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