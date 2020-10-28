İngiltere’de 30 yaş altı en zengin ünlüler belli oldu

İngiltere’deki 30 yaş altı en zengin ünlüler listesinin 2020 versiyonu belirlendi. 30 yaş altı en zengin ünlünün serveti 210 milyon sterlin değerinde. İşte 2020’nin 30 yaş altı zenginleri…

30. Molly-Mae Hague ve Tommy Fury, her ikisi de 21 (4 milyon sterlin)

29. Olivia ve Alex Bowen, 26 ve 29 (4.5 milyon sterlin)

28. Jodie Comer, 27 (4.9 milyon sterlin)

27. Maisie Williams,23 (5.4 milyon sterlin)

26. Saoirse Ronan, 26 (5.7 milyon sterlin)

25. Tommy Mallett, yaş 28, (6 milyon sterlin)

24. Tom Holland, yaş 24, (6.4 milyon sterlin)

23. Joey Essex, yaş 30, (6.75 milyon sterlin)

22. Sam Faiers, yaş 29, (7.3 milyon sterlin)

21. Dev Patel, yaş 30, (7.8 milyon sterlin)

20. Nicholas Hoult, yaş 30, (8.5 milyon sterlin)

19. Sophie Turner, yaş 24, (10.5 milyon sterlin)

18. KSI (Olajide Olatunji), yaş 28, (12 milyon sterlin)

17. George Ezra, yaş 27, (13 milyon sterlin)

16. John Boyega, yaş 28, (17 milyon sterlin)

15-14. Stormzy, yaş 27, (20 milyon sterlin) ve Rita Ora, yaş 29, (20 milyon sterlin)

13. Daisy Ridley, yaş 28, (20.3 milyon sterlin)

12. Dua Lipa, yaş 25, (22 milyon sterlin)

11. Aaron Taylor-Johnson, yaş 30, (24 milyon sterlin)

10. Sam Smith, yaş 28, (35.5 milyon sterlin)

9. Zayn Malik, yaş 27, (38 milyon sterlin)

8. Cara Delevingne, yaş 28, (42 milyon sterlin)

7. Liam Payne, yaş 27, (46 milyon sterlin)

6. Louis Tomlinson, yaş 28 (47 milyon sterlin)

5. Little Mix (54.3 milyon sterlin)

4. Niall Horan, yaş 27, (55 milyon sterlin)

3. Emma Watson, yaş 30, (58 milyon sterlin)

2. Harry Styles, yaş 26, (74 milyon sterlin)

Ed Sheeran, yaş 29, (210 milyon sterlin)

İNGİLTERE DIŞINDAKİ EN ZENGİNLER

5. Ariana Grande, yaş 27, (132 milyon sterlin)

4. Miley Cyrus, yaş 27, (180 milyon sterlin)

3. Justin Bieber, yaş 26, (288 milyon sterlin)

2. Taylor Swift, yaş 30, (368 milyon sterlin)