Londra genelinde şiddet içeren suçlara yönelik baskınlar sırasında 850’den fazla tutuklama

Metropolitan Polis Teşkilatı’nın başkentte şiddet içeren suçlarla mücadeleye devam etme çabasının bir parçası olarak, memurlar en tehlikeli ve aranan suçlulardan bazılarını hedef aldılar ve dört aydan kısa bir süre içinde 850’nin üzerinde tutuklama ile sonuçlandı.

Bireyleri tutuklamaya yönelik Met-geneli yaklaşımı, Şiddet Önleme Birimleri gibi uzman ekiplerle birlikte tüm Londra ilçelerindeki yerel memurların çabalarını; Şiddetli Suç Görev Gücü; Venedik Operasyonu ve Yollar ve Ulaşım Polisliği. Birlikte, bu suçluları tespit etmek ve takip etmek için süregelen faaliyetlerini güçlendirdiler.

1 Temmuz ve 26 Ekim tarihleri ​​arasında, MPS genelinde 873 ağır zarar suçlusu tutuklandı ve Sonbahar Geceleri kampanyası boyunca şiddeti azaltma çabaları devam ediyor.

Şüpheliler, soygun ve GBH gibi şiddet içeren suçlarla bağlantılı olarak arandıklarından veya başka suçlardan arandıklarından ancak şiddet içeren bir geçmişe sahip oldukları bilindiğinden yüksek zarar olarak sınıflandırılıyor.

Aranan kişiler, aktif olarak aranan ve suça karıştığından veya suç işlediğinden şüphelenilen kişilerdir.

Hasar oranı yüksek suçluların sayısı, yaptırım faaliyetlerinin bir sonucu olarak ve insanlar ceza adaleti sistemine girip çıktıkça günlük olarak değişmektedir.

Violent Crime Taskforce’dan Dedektif Baş Müfettiş Lee Hill şunları söyledi:

“Londra’nın en tehlikeli kişilerinden bazıları, gerçekten Met-çapında bir çabayla sokaklardan indirildi.

“Aranan bireyleri hedef almak yeni bir faaliyet değildir ve her zamanki polislik yaklaşımı gibi bir iş olarak her zaman yüksek zarar veren suçluları tutukluyoruz. Toplulukları güvende tutmak için şiddet suçlarına karıştığına inandığımız kişileri aramak çok önemlidir.

“Şiddetle bağlantılı aranan bireyleri hedefleyen bu gelişmiş etkinlik, salgından doğdu ve yıllık Sonbahar Geceleri kampanyasının bir parçası olarak devam ediyor.

“Halk, suçluları suça geri dönmekten caydırmak ve her türlü şiddeti bastırmak için önemli operasyonel faaliyetler görmeye devam edecek.”

+ Toplulukların aynı zamanda şiddet içeren suçlarla mücadelede oynayacakları hayati bir rol vardır ve şiddeti birlikte ele alabilmemiz için bilgisi olabilecek herkesi bize söylemeye davet ediyoruz. Gençlerin hayatını riske atarken suç veya silah taşıyan veya insanları kazanç ya da intikam için sömürenler hakkında bilgiye ihtiyacımız var. Toplum istihbaratı, yalnızca suçu tespit etmekle kalmaz, aynı zamanda önlemek, Londra’yı güvende tutmak ve genç hayatları kurtarmak için de büyük bir etkiyle kullanılabilir.

Polisle konuşmak istemiyorsanız, 0800 555 111 numaralı telefondanCrimestoppers ile iletişime geçin. Bunlar tamamen bağımsız bir yardım kuruluşudur ve yüzde 100 anonim kalırsınız, asla adınızı sormazlar ve aramanızı, IP adresinizi veya cihazınızı takip edemezler. Alternatif olarak, web sitesini ziyaret edin.