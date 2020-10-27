Coronavirus: İngiltere’de 367 COVID-19 ölümü – Mayıs ayından bu yana en yüksek günlük rakam

Resmi rakamlara göre Birleşik Krallık, son 24 saatlik dönemde 22.885 daha fazla koronavirüs vakası ve 367 ölüm daha kaydetti.

Ölümlerin sayısı, 422 ölümün rapor edildiği 27 Mayıs’tan bu yana günlük en yüksek rakam.

İngiltere’de şu anda toplam 917.575 vaka ve 45.365 ölüm meydana geldi.

Dün, hükümet verileri, pozitif bir testin ardından 28 gün içinde 102 kişinin öldüğünü açıkladı.

Laboratuar tarafından onaylanan COVID-19 enfeksiyonlarının sayısı, Pazartesi günkü 20,890 olan rakamda bir artış.Bu arada, Ulusal İstatistik Ofisi’nden ayrı rakamlar, koronavirüs içeren haftalık kayıtlı ölümlerin sayısının yedi günde yarıdan fazla arttığını gösteriyor.

ONS, 16 Ekim’de sona eren haftada “yeni koronavirüsten” bahseden İngiltere ve Galler’de kayıtlı 670 ölüm olduğunu söyledi.