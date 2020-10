İngiltere Lordlar Kamarası üyesi Ahmed’den Macron’a tepki: Peygamberimize saygı gösterin

İngiliz Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası’nın Müslüman üyesi Lord Nazir Ahmed, Hazreti Muhammed’i hedef alan karikatürleri savunan ve İslam karşıtı açıklamalar yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a tepki gösterdi.

Ahmed, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Merhamet Peygamberi Muhammed (SAV) bizim onurumuzdur. Dünyadaki yaklaşık 2 milyar Müslüman, onu ebeveynlerinden daha çok seviyor. Peygamberimize, Musa ve İsa’ya saygı gösterdiğimiz gibi saygı gösterin.” ifadesini kullandı.

#Prophet_OF_Compassion Mohammed peace upon him is our honour : nearly 2 billion Muslim people in the World love him more than their parents : Respect our prophet like we respect Moses and Jesus pic.twitter.com/fS2hjmYPeZ

