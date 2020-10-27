İngiltere’de son 24 saatte 20 bin 890 Kovid-19 vakası görüldü

15 hours önce
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İngiltere’de son 24 saatte 20 bin 890 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

İngiltere Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 102 artarak 44 bin 998’e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 20 bin 890 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 894 bin 690’a yükseldi.

Bir günde 321 bin 113 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 29 milyon 729 bin 949 oldu.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle 7 bin 850 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü, bunlardan 743’ünün yoğun bakımda olduğu açıklandı.

Ülkede yerel önlemler sıkılaştırılıyor

Bu arada ülkede ulusal karantina kararı almaktan kaçınan İngiliz hükümeti, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yerel önlemleri sıkılaştırıyor.

İngiltere’de Nottingham, Broxtowe, Gedling, Rushcliffe ve Warrington bölgelerinin artan vakalar nedeniyle “çok yüksek Kovid-19 uyarı seviyesine” dahil edildiği bildirildi. Buna göre bu bölgelerde bar ve benzeri eğlence mekanlarının kapanacağı, şehirdeki farklı hane üyelerinin kapalı ve açık mekanlarda bir araya gelmesinin de yasaklanacağı açıklandı.

Daha önce Kovid-19 vakalarındaki ciddi artış nedeniyle Merseyside, Lancashire, Manchester ve Güney Yorkshire bölgeleri de “çok yüksek Kovid-19 uyarı seviyesi”ne dahil edilmişti.

3 aşamalı yerel Kovid-19 uyarı seviyeleri

Ülkede virüsün artış hızına bağlı olarak devreye girecek “orta”, “yüksek” ve “çok yüksek” olmak üzere 3 aşamalı kısıtlamalar duyurulmuştu.

İlk aşama, kapalı veya açık alanlarda buluşmaların 6 kişiyle sınırlandırılmasını, barlar ve restoranların yerel saatle 22.00’de kapanmasını içeriyor.

İkinci aşamada farklı hane üyelerinin kapalı mekanlarda görüşmeleri yasaklanırken, üçüncü aşama ise bu önlemlerin yanı sıra barlar ve restoranların kapatılmasını öngörüyor.

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