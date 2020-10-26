Croydon’da cinayet soruşturması başlatıldı

Croydon’da bir adamın ölümünün ardından cinayet soruşturması başlatıldı.

Polis, Londra Ambulans Servisi (LAS) tarafından 25 Ekim Pazar günü saat 07: 41’de Clyde Yolu’ndaki bir konut adresine, bıçaklanma haberleri için çağrıldı.

LAS’ın yanı sıra memurlar ve Londra Hava Ambulansı da katıldı. Ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına rağmen, 29 yaşındaki bir adamın olay yerinde öldüğü açıklandı.

Zamanında otopsi muayenesi yapılacaktır.

Olay yerinde cinayet şüphesiyle tutuklanan 35 yaşındaki bir kadın şu anda Londra’nın güneyinde bir polis karakolunda gözaltında tutuluyor.

Uzman Suç Komutanlığı’ndan cinayet masası dedektifleri araştırıyor ve Güney Bölgesi BCU’dan meslektaşları ile yakın işbirliği içinde çalışıyorlar.

Bilgi sahibi olan herkesten 101 numaralı Cad 1827/25 Ekim referansını belirterek polisi aramaları istenir.

Alternatif olarak, 0800 555 111 numaralı telefondan Crimestoppers ile iletişime geçebilirsiniz.