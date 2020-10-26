Enfield’da bir bıçaklanma görgü tanıkları aranıyor

Enfield’da bir bıçaklanmayı soruşturan dedektifler, tanıkların veya bilgisi olan herkesin öne çıkması için çağrı yapıyor.

8 Ekim Perşembe günü saat 06: 50’de, 24 yaşındaki bir kadın, cinsel önerilerde bulunan bir adam tarafından kendisine yaklaşıldığında Enfield’daki Smeaton Yolu’ndaki bir otobüs durağında bekliyordu. Kadın reddetti ve şüpheli otobüs durağından ayrılmadan önce onu bıçakladı.

Yaralanan kadın, Londra Ambulans Servisi tarafından, yaralarının hayati tehlike oluşturmadığı tespit edilen doğu Londra’daki bir hastaneye götürüldü.

Soruşturma yapan Dedektif Constable John-Paul Nwodo şunları söyledi: “Bu olaya tanık olan veya bölgede şüpheli davranışlarda bulunan bir erkek gören herkesten yardım bekliyoruz. Bir şey bildiğinizi düşünüyorsanız, ayrıntı ne kadar küçük olursa olsun, lütfen iletişime geçin. ”

Bilgi sahibi olan herkes 101 numaralı telefondan polisi aramalı veya @MetCC’ye Tweet atarak referans Cad 1074 / 8Oct.

% 100 isimsiz kalmak için Crimestoppers’ı 0800 555 111’den arayın.

20 yaşındaki bir adam 8 Ekim Perşembe günü tutuklandı ve ardından kasıtlı olarak ağır bedensel zarar vermekle suçlandı.