İngiliz polisi ele geçirdi, ‘benzersiz’ diye duyurdu Değeri inanılmaz

12 hours önce
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İngiltere’de polis, İsviçre’den  yaklaşık 1 yıl önce çalınan ve 2,5 milyon İngiliz poundu değerindeki ünlü Çin hanedanı Ming’e ait vazoyu ele geçirdi.

İngiltere’nin güneyinde Charlton kentinde sahte para soruşturması sırasında ele geçirilen 15’inci yüzyıl Ming vazosu, geçen Haziran ayında İsviçre’deki bir koleksiyondan bir organize suç grubu tarafından çalınmıştı. Vazo, Londra’nın güneyinde Charlton’da bir baskın sırasında ve sahte para ile ilgili bir soruşturmanın parçası olarak bulundu.

Polis yaptığı açıklamada “Bu vazo yaklaşık 2,5 milyon sterlin değerindedir, benzersizdir ve bu nedenle ölçülemez kültürel değere sahiptir. Zamanı gelince ülkesine geri gönderilecektir” dedi.

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