Karantina öncesi son gece sokaklar doldu

5 hours önce
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İngiltere’nin Manchester kentinde üçüncü seviye kısıtlama uygulamasına saatler kala insanlar eğlenmeye çıktı. Kısıtlama nedeniyle kapanacak olan barlar son gecede dolup taştı.

Koronavirüs salgını Avrupa ülkelerinde yeniden artışa geçti.Belçika, Fransa, İtalya, İspanya dahil birçok ülkede vaka rekorları kırılıyor.Günlük vaka sayısının 21 binin üzerine çıktığı İngiltere’de kent bazlı kısıtlamalar yapılıyor.Son olarak ülkenin en büyük şehirlerinden Manchester’da üçüncü seviye alarma geçildi.Tam karantinanın bir alt seviyesi olan üçüncü seviye karantinada barlar ve eğlence mekanlarının kapatılması gerekiyor.Manchester’da yaşayan eğlence severler kısıtlama öncesi gecede mekanlara aktı.Saat 12’de başlayan kısıtlama öncesi eğlendi. Polislerin nöbet tuttuğu gecede ortaya bu görüntüler çıktı.

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