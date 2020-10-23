İngiltere’den 3 destinasyonu sevindiren yeni seyahat kararları

İngiliz hükümeti üç ünlü turizm destinasyonunu seyahat koridoruna ekledi. Hükümet ayrıca, Danimarka için de benzer bir karar aldı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Grant Shapps; İspanya’nın Kanarya Adaları, Yunanistan’ın Mykonos Adası, Maldivler ve Danimarka’yı seyahat koridoruna (koronavirüs açısından güvenli ülke/bölge) aldıklarını açıkladı. Shapps, karantina listesine alına tek ülkenin ise Liechtenstein olduğunu duyurdu.

İngiltere’nin yaptığı yeni seyahat güncellemesi, 25 Ekim Pazar günü 04.00’ten itibaren yürürlüğe girecek. İngiltere, 25 Temmuz tarihinde Kanarya Adalarını ‘karantina listesine’ almıştı.

Yeni kararın ardından harekete geçen tur operatörleri, peş peşe yaptıkları açıklamalarda Kanarya Adaları operasyonlarına başlayacaklarını duyurdu.