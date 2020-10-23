Joker kılığına giren adam eğlendireyim derken sinirlendirdi

İngiltere’de bir şahıs Joker kostümü ile TikTok videosu çekerken gerginliğe neden oldu.

İngiltere’de bir şahıs Joker kostümü ile TikTok videosu çekerken gerginliğe neden oldu.

Son zamanlarda artan kullanıcı kitlesi ile TikTok, eğlendirdiği kadar gerginliğe de neden oluyor. İngiltere’de bir markette Joker kostümü giyen bir şahıs, TikTok videosu çekmek isterken şakanın tadını kaçırdı. Kayıt sırasında elinde pasta ile poz veren şahıs, bir anda market güvenliğinin yüzüne pasta attı. Olayın ardından güvenlik görevlisinin kovaladığı şakacı Joker gözden kayboldu