Çin, İngiltere’nin Hong Konglular için çıkarttığı pasaportları tanımayabileceğini açıkladı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lician, İngiltere’nin verdiği sözleri tutmadığını, kendi kafasına göre hareket ettiğini ve defalarca İngiliz Ulusal Denizaşırı pasaportu meselesini gündeme getirdiğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, günlük basın toplantısında, İngiltere’nin “verdiği sözleri tutmadığını, kendi kafasına göre hareket ettiğini ve defalarca İngiliz Ulusal Denizaşırı (BNO) pasaportu meselesini gündeme getirdiğini” söyledi.

Cao, sözünü tutmayan ilk taraf İngiltere olduğundan Çin’in bu pasaportları geçerli seyahat belgesi olarak tanımamayı gözden geçireceğini ve daha fazla önlem alma hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.

BNO pasaportuna sahip Hong Kongluların, gelecek yıl ocak ayından itibaren İngiltere’de yaşama ve çalışma imkanı bulabilecek yeni bir vize türüne başvurabileceğini yazmıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Çin’in, Ulusal Güvenlik Yasası’nı uygulamakta ısrarcı olması durumunda yaklaşık 3 milyon Hong Kongluya çalışma vizesi verebileceklerini duyurmuştu.

İngiliz Ulusal Denizaşırı (BNO) statüsü

Hong Kong ile bağlantılı denizaşırı İngiliz topraklarında yaşayan binlerce kişi, 1 Temmuz 1997’den önce İngiliz vatandaşı (denizaşırı) olarak kayıt yaptırmıştı.

İngiltere İçişleri Bakanlığının kayıtlarına göre, Hong Kong’da 314 bin BNO sahibi bulunuyor. Bunlar yürürlükte olan mevzuata göre İngiltere’de yalnızca 6 ay bulunma hakkına sahipler.

BNO sahiplerinin statüleri İngiltere’den daha kolay konsolosluk yardımı alma hakkı tanısa da bu durum vatandaşlığa eşdeğer değil.