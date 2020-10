Koronavirüs İngiltere’de huzurevlerinde kalanları izolasyona itiyor: ‘Yalnız öleceğim’

İngiltere’de huzurevleri kapılarını dışardan ziyaretçilere kapatalı yedi ay oldu. Huzurevlerinde kalanlar yalnızca sevdiklerinin dokunuşunu değil, şarkı söyleyip dans etmeyi de, saçlarını kestirebilmeyi de özlüyor. Covid-19’in ikinci dalgası nedeniyle bazı yaşlılar bütün kışı arkadaşları ve ailelerinden uzakta geçirme riskiyle karşı karşıya.

89 yaşındaki Blumah Samuels, yaşına rağmen şarkı söylemeyi ve eski klasik şarkılarda dans etmeyi seviyordu. Salgından önce huzurevinin salonunda Carmen Miranda’nın I Like You Very Much şarkısıyla dans ediyordu.