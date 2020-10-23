Koronavirüs İngiltere’de huzurevlerinde kalanları izolasyona itiyor: ‘Yalnız öleceğim’

29 mins önce
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İngiltere’de huzurevleri kapılarını dışardan ziyaretçilere kapatalı yedi ay oldu. Huzurevlerinde kalanlar yalnızca sevdiklerinin dokunuşunu değil, şarkı söyleyip dans etmeyi de, saçlarını kestirebilmeyi de özlüyor. Covid-19’in ikinci dalgası nedeniyle bazı yaşlılar bütün kışı arkadaşları ve ailelerinden uzakta geçirme riskiyle karşı karşıya.

89 yaşındaki Blumah Samuels, yaşına rağmen şarkı söylemeyi ve eski klasik şarkılarda dans etmeyi seviyordu. Salgından önce huzurevinin salonunda Carmen Miranda’nın I Like You Very Much şarkısıyla dans ediyordu.

61 yaşındaki kızı Lesley Lightfoot’a göre, Parkinson hastalığı ve buna bağlı bunama yaşayan annesi artık yalnızca “varlığını sürdürüyor”.

Yaklaşık 400 bin kişinin barındığı huzurevleri, sakinlerine koronavirüs bulaşmasının önüne geçebilmek için Mart ayında kapılarını kapatmıştı.

Fakat bu önlemler hem ailelerini hem de kuaför, bakım uzmanları ve müzik terapistlerini de kapının öbür tarafında bıraktı.

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