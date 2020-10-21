Dört öğrenci, partilere ev sahipliği yaptığı için aralarında £ 40,000 para cezası aldı

Nottingham Trent Üniversitesi’nden (NTU) dört öğrenci, partilere ev sahipliği yaptıkları için aralarında £ 40.000 para cezasına çarptırıldı.

Şehrin Lenton bölgesinde devriye gezen polis memurları tarafından yakalandılar ve herkesin gittiğini iddia ettiler.

Ancak polis daha sonra evin mutfağında, banyosunda ve bodrum katında yaklaşık 30 kişi buldu.

Nottinghamshire Polisine göre öğrenciler, memurların “eğlencelerini bozduğunu” söylediler.

NTU’daki üçüncü sınıf öğrencilerinin tümü eğitimlerinden uzaklaştırıldı.