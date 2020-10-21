Mahkeme fotoğraftaki ‘Buket’ detayını delil saydı, tacizci komşu 10 yıl hapis yatacak

İngiltere’de 13 yaşındayken komşularının tacizine uğrayan talihsiz kız çocuğu, başından geçenleri annesine anlattı. Konuyla ilgili şikayette bulunan kızın ailesi, delil olarak da tacizci komşularının kızlarına gönderdiği çiçeği sundu. Mahkeme heyeti tacizci komşuyu suçlu buldu ve 10 yıl hapis cezası verdi.

İngiltere’nin Wirral şehrinde 25 yaşındaki Jodie Canner, 13 yaşındayken aile dostları ve komşuları Paul Britton’un tacizine uğramaya başladı. Paul, Jodie’ye sessiz kalması için sürekli hediyeler almaya başladı.

DÖRT KEZ İLİŞKİYE ZORLADI

Jodie 16. doğum gününü kutladığı gün Paul kendisine çiçek gönderdi. En sonunda Jodie, başından geçenleri annesine anlattı. 2017 yılında Paul’un kendisini öperek ve özel yerlerine dokunarak taciz etmeye başladığını söyleyen Joide, Paul’un dört kez kendisi ile zorla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. Birkaç yıl sonra Paul taşındı ve Jodie ile bağlantısı bitti.

İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

Jodie, bazen hayatına son vermek istediğini ama bunu yaptığı takdirde yaptıkları yanına kar kalacağını düşündüğünden Paul’un gereken cezayı alması için elinden geleni yapmaya karar verdiğini söyledi. Jodie ve annesi Paul’dan şikayetçi oldu.

9 YIL HAPİS CEZASI

Paul’un Jodie’ye gönderdiği çiçekleri anne ve kız mahkeme heyetine kanıt olarak sundu. Mahkeme Paul’a toplam 11 cinsel suçtan 9 yıl hapis cezası verdi. Karar sonrası Jodie, tacize uğrayan tüm kadınlara, tacizcilerin gereken cezayı almaları için ellerinden gelen mücadeleyi vermeleri çağrısında bulundu.