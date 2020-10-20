Başbakan Johnson: Doğu Akdeniz’de iki tarafla da çalışmalarımızı sürdüreceğiz

52 mins önce
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Doğu Akdeniz’de gerginliğin azaltılması için Türkiye ve Yunanistan’la çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan yapılan açıklamaya göre, Johnson Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede yeni tip koronavirüsle mücadele, AB ile İngiltere arasındaki ticaret anlaşması müzakerelerinin yanı sıra Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konuları da ele alındı.

Doğu Akdeniz’de diyalog ihtiyacını vurgu yapan Johnson, anlaşmazlıkların diplomatik yollar üzerinden çözülmesi konusundaki kararlılığı memnuniyetle karşıladığını belirterek İngiltere’nin gerginliğin azaltılması için iki tarafla da çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Görüşmede KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimleri de ele alınırken İngiliz Başbakan Kıbrıs’ta çözümün herkesin çıkarına olduğunu ifade etti.

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