Londra’da kiliseye saldırı

1 hour önce
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İngiltere’nin başkenti Londra’da kiliseye kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırı düzenledi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da kiliseye kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırı düzenledi.

Londra’nın doğusunda yer alan Romford kasabasında kimliği belirsiz bir kişi, High Road Caddesi üzerinde bulunan Chadwell Heath Baptist Kilisesi girişine tırmanarak büyük haç figürünü yerinden sökmeye çalıştı. Çevredekilerin polise haber vermesi ile saldırgan gözaltına alındı. Metropolitan Polis Sözcüsü olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Polis, 18 Ekim Pazar günü saat 14.40’da Chadwell Heath High Road’a çağrıldı. Şüpheli, polisin olay yerine gelmesinin ardından gözaltına alındı” dedi.

Saldırıya tanık olan yerel bir kafe sahibi ise, “Adamı ilk kez sabah 08.00’de iş yerimi açarken gördüm. Kaldırımda oturmuş başını ileri geri sallıyordu. Akıl sağlığı sorunları olduğunu söyleyebilirim. Buralı olduğunu sanmıyorum, çünkü onu daha önce hiç görmedim. Sanırım Cezayirli veya Faslı olabilir. Bir süre ortadan kayboldu ve kiliseye tırmandı. Çok sinirliydi ve haça zarar vermeye başladı” ifadelerini kullandı.

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