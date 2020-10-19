Cezaevi görevlisinin mahkumla ilişkisi sonucu ‘çocuğu oldu’

Stephens, hüküm giymiş katil Louis Tate ile İlişkisi başladığında HMP Swaleside’da çalışıyordu.

Mahkemeye göre,cezaevi görevlisinin hüküm giymiş bir katille ilişkisi vardı ve çocuğunu doğurdu.26 yaşındaki Kerianne Stephens, Louis Tate ile ilişkisi başladığında Kent’teki Sheppey Adası’ndaki HMP Swaleside’da çalışıyordu.

Stephens, katille aylar süren ilişkisi nedeniyle suiistimali kabul etti ve hemen hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu söylendi.

2010 yılında Garry Frater cinayetinden ömür boyu hapse giren Tate’in, Maidstone Crown Court’un küçük çocuğunun babası olduğuna inanılıyor.

Stephens ve Tate, Eylül 2018 ile Ocak 2019 arasında birkaç ay boyunca ilişki yaşadılar.

İlişkileri ortaya çıktıktan sonra Tate başka bir hapishaneye taşındı.

Pazartesi günü ceza ertelendi, böylece Stephens hakkında bir şartlı tahliye raporu hazırlanabildi.

Yargıç Philip Statman ona şöyle dedi: “Maalesef kendinizi acil bir gözaltı cezasıyla karşı karşıya kalmaya hazırlamalısınız.”

Cezasına karar verirken çocuğa “endişeyle bakacağını” söyledi.

Stephens kefaletle serbest bırakıldı.

Tate ve Stephens, Maidstone mahkemesindeydiler ve 12 Kasım’da cezaya çarptırılacaklar.

Stephens ayrıca, bir hapishanenin içinden izinsiz yayınlar yapmakla suçlandığını, yani önümüzdeki yıl artık bu suçlamayla yargılanmayacağını kabul etti.

Tate daha önceki bir duruşmada aynı suçlamayı kabul etmişti.