Coronavirus: Galler, Cuma gününden itibaren 17 günlük ‘kısa, keskin’ kapanmaya gidiyor

Galler hükümeti, Galler hükümetinin Cuma günü saat 18: 00’den itibaren 17 gün süreyle kapanacağını duyurdu.

Galler’i Mart ayında getirilen kısıtlamalara geri götürecek, çoğu işletme kapanacak ve insanlara mümkünse evde kalmaları ve evden çalışmaları söylendi.

Önlemler şunlar;

Kapatılması gerekli olmayan perakende, eğlence ve konaklama işletmeleri

İnsanlar, kritik çalışanlar hariç olmak üzere, mümkün olan her yerde evden çalışmaları söylendi

Ev içi karma hem içeride hem de dışarıda yasaklandı, ancak sosyal balonlardakiler yine de buluşabilecek

İlkokullar yarı dönem haftasından sonra açılacak ve ortaokullar sadece 7. ve 8. Sınıf öğrencilerine açılacaktır.

Düğün ve cenazeler dışında kapatılacak ibadethaneler

Galler hükümeti kararı Pazartesi günü açıklayarak, kapatılmanın 9 Kasım Pazartesi gününe kadar süreceğini söyledi.

Bakan Mark Drakeford, yeni bir tecrit uygulamasının “kısa, keskin bir şok” getireceğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta, Cymru Yolcu Taşımacılığı Konfederasyonu direktörü John Pockett’in nakliye operatörlerine gönderdiği bir mektupta, kilitlenmenin ayrıntıları özetlendi.