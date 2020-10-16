İngiltere’deki Azerbaycan Türkleri, Ermenistan’ın Azerbaycan’daki sivillere yönelik saldırısını protesto etti

1 hour önce
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İngiltere’de yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan’ın son günlerde Azerbaycan’daki sivil yerleşim yerlerini bombalamasını ve Dağlık Karabağ’daki işgalini Uluslararası Af Örgütü binası önünde protesto etti.

İngiltere’de yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan’ın son günlerde Azerbaycan’daki sivil yerleşim yerlerini bombalamasını ve Dağlık Karabağ’daki işgalini Uluslararası Af Örgütü binası önünde protesto etti.

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