İngiltere’deki Azerbaycan Türkleri, Ermenistan’ın Azerbaycan’daki sivillere yönelik saldırısını protesto etti
İngiltere’de yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan’ın son günlerde Azerbaycan’daki sivil yerleşim yerlerini bombalamasını ve Dağlık Karabağ’daki işgalini Uluslararası Af Örgütü binası önünde protesto etti.
İngiltere’de yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan’ın son günlerde Azerbaycan’daki sivil yerleşim yerlerini bombalamasını ve Dağlık Karabağ’daki işgalini Uluslararası Af Örgütü binası önünde protesto etti.