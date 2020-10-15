Ryanair kapasiteyi yüzde 40’a düşürdü, üç merkezini kapattı

Yılın son iki ayına ait rezervasyonlarda düşüş yaşayan hava yolu şirketi Ryanair, kış kapasitesinin sadece yüzde 40’ını kullanacağını açıkladı.

Kapasiteyi yüzde 40’a düşürdü

Hava yolu şirketleri için kış rezervasyonları beklendiği gibi gitmiyor. Daha önce kış kapasitesinin yüzde 60’ını kullanacağını açıklayan Ryanair, 2021 yılının son iki ayına ait rezervasyonlardaki düşüş nedeniyle kapasitesini yüzde 40’a indirmek zorunda kaldı. Ekim rezervasyonlarında kısmi düşüş olduğunu açıklayan şirket, ancak kasım ve aralık aylarının büyük maddi kayıplara işaret ettiğini belirtti.

Üç havalimanındaki merkezini kapatıyor

Ryanair, operasyonlarına devam edebilmek için minümum yüzde 70 doluluğa ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Ryanair sadece kapasite düşürmekle kalmayacak aynı zamanda Cork, Shannon ve Toulouso’daki merkezlerini kapatacak, Belçika, Almanya, İspanya, Portekiz ve Viyana’da konuşlu uçak sayısını da azaltacak.

Michael O’Leary: Yıl geneli yolcu hedefimizi 38 milyona çektik

Ryanair CEO’su Michael O’Leary, Avrupa’da hükümetlerin kötü yönetiminden dolayı hava yolu şirketlerinin küçültülmüş programları bile yürütmekte zorlandığını belirtti. O’Leary, ”Eylül ve ekim aylarında hem piyasa koşulları hem de hükümet kısıtlamaları nedeniyle kapasitemizi esnek hale getirdik. Nakit tüketimini en aza indirerek yüzde 70 doluluğa ulaşma hedefiyle hareket ettik. Covid-19 ile ilgili durumun flu olması ve geleceğe ilişkin öngörüde bulunmanın zorluğu nedeniyle, yıl geneli yolcu hedefimizi 38 milyona çektik.” dedi.