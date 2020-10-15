Gülme gazı ‘felce neden olabilir’

Gülme gazının “zararsız bir eğlence değil” ve felce neden olabileceği konusunda Wales’in baş tıp görevlisi uyardı.

Nitröz oksit – aynı zamanda bilindiği gibi – İngiltere’de 16-24 yaşları arasında esrardan sonra en sık kullanılan ikinci eğlence uyuşturucusudur.

Baş sağlık görevlisi Dr. Frank Atherton, kötüye kullanımın maliyetlerinin “astronomik” olabileceğini söyledi.

“Artık yürüyemeyen veya kollarını veya bacaklarını kullanamayan insanlar görüyoruz.” “Ne yazık ki bu geri döndürülemez olabilir.”

Eğlence amaçlı kullanım amacıyla nitröz oksit – veya “nos” satmak yasa dışı olsa da, yemek ve tıbbi kullanım için satmak yasaldır.

Royal Pharmaceutical Society’de baş bilim insanı olan Prof Gino Martini ve Swansea Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Amira Guirguis tehlikeler konusunda farkındalık yaratmak için birlikte çalışıyorlar.

Dr Martini, “Kronik nitröz oksit kullanımının B12 vitamini emmenizi engellediğini düşünüyoruz” dedi.

“Eğer tükenirseniz bu koruyucu örtüyü aşındırır ve omuriliğinize zarar verir.

“Bu yüzden insanların uyuşma, karıncalanma, yürüme sorunları ve ciddi vakalarda bir tür felç olan parapleji gibi sorunlar yaşadığını görüyoruz.”

Dr Atherton, gençlerin potansiyel riskler hakkında yeterince bilgi sahibi olmamasından endişe duyuyor.

“Bence asıl mesele, insanlara bunun sadece zararsız bir eğlence olmadığını anlamalarına yardımcı olacak bilgi ulaştırmak. Özellikle ağır kullanıcılar için potansiyel olarak önemli sonuçlar var ”dedi.

“Tek bir felç vakanız olsa bile … bunun topluma olan yaşam boyu maliyeti, bırakın o bireye kişisel maliyeti bir yana, kesinlikle astronomiktir.”